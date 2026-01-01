Четыре пермских музея приостановили работу из-за сильных морозов Ограничения вводятся с 22 по 25 января Поделиться Твитнуть

В Перми из-за низких температур временно прекратили работу несколько культурных учреждений. Как сообщили в Пермском краеведческом музее, с 22 по 25 января закрыты музеи «Хохловка», Музей-диорама, Дом-музей «Подпольная типография» и Дом-музей Василия Каменского.

По прогнозам метеорологов, в ближайшие дни в Пермском крае ожидаются экстремально низкие температуры до -40 градусов.

Ранее в городе на два дня были закрыты ледовые катки из-за неблагоприятных погодных условий.

