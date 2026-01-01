Ледовые катки в Перми закроются из-за морозов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми 22 и 23 января из-за сильных морозов будут закрыты три катка: «Трудовые резервы», «Экспо Каток» и «Бионорд Каток». Это решение принято в связи с прогнозируемым резким похолоданием. Об этом пишет «Рифей» со ссылкой на администрации катков.

Напомним, ранее в Пермском крае объявлено штормовое предупреждение. По информации Министерства территориальной безопасности Пермского края, с 20 по 25 января в отдельных районах, а с 21 по 24 января по всей территории региона ожидается аномально холодная погода. Температура воздуха будет ниже климатической нормы на 7°C и более. В ночные и утренние часы 23-24 января в некоторых частях края прогнозируются морозы до −42...−40°C. В Минтербезе советуют одеваться теплее, использовать многослойную одежду и ограничивать время пребывания на улице без необходимости.

