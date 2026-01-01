Из-за морозов до -42 градусов в Прикамье объявлено штормовое предупреждение Аномально холодная погода может продержаться до 25 января Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае объявлено штормовое предупреждение из-за надвигающегося периода сильных морозов, об этом сообщили в Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

По данным Министерства территориальной безопасности Пермского края, с 20 по 25 января в некоторых районах, а с 21 по 24 января повсеместно ожидается аномально холодная погода. Среднесуточная температура воздуха будет ниже климатической нормы на 7°С и более. В ночь и утро 23-24 января в отдельных частях региона прогнозируются морозы до −42...−40°С.

Минтербез рекомендует одеваться теплее, использовать многослойную одежду; ограничивать время пребывания на улице, избегать длительного нахождения на открытом воздухе без необходимости; не допускать перегрева печей, проверять исправность электроприборов и не оставлять их без присмотра.

