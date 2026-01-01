Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермская кондитерская впервые представила двойные напитки Новинка представляет сочетание фруктово-ягодного напитка с кофейным Поделиться Твитнуть

Фото: кондитерская «SanSebastian’ская»

В кондитерской «SanSebastian’ская» впервые в Перми предлагаются двойные горячие напитки. В ассортименте облепиховый пунш в сочетании с сырным рафом, малиновый пунш с горячим шоколадом и яблочный пунш с пряным мокко.

Напитки подаются в специальных стаканчиках, разделённых пополам, в каждой половинке соломинка, так что можно прихлёбывать по очереди фруктовый напиток и горячий кофе или шоколад.

По мнению руководства кондитерской, двойные напитки — формат для тех, кто хочет попробовать всё и сразу, а также для тех, кому важна натуральность состава. Клиентов кондитерской предупреждают, что перехватить такой напиток на бегу не получится: каждый стаканчик готовится индивидуально, и этот процесс занимает некоторое время.

Кондитерская «SanSebastian’ская» открылась в Перми в мае 2025 года. Основная специализация заведения — баскские чизкейки с разными вкусами.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.