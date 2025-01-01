Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Кондитерская «SanSebastian’ская» откроется в Перми 16 мая
Накануне состоится техническое открытие
Официальное открытие кондитерской «SanSebastian’ская» намечено на 16 мая.
В качестве приветственного аттракциона будет обустроена welcome-зона перед заведением, в которой на один день установят игровой автомат с подарками для посетителей. Техническое открытие кондитерской состоится накануне — 15 мая. С этого дня знаменитый чизкейк «Сан-Себастьян», придуманный в Стране басков, можно будет купить без предварительного заказа. В настоящее время кондитерское изделие доступно только по предзаказу.
Кондитерская «SanSebastian’ская» относится к «монозаведениям». В этом формате в Перми уже работают кофейни-пекарни сети «Цех»: каждая из них специализируется на одном виде выпечки — круассаны или ромовые бабы. Специализацией «SanSebastian’ской» станет запечённый чизкейк — с румяной корочкой и мягкий внутри. Кроме того, в заведении обещан эксклюзивный турецкий чай.
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