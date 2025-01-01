Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Кондитерская «SanSebastian’ская» откроется в Перми 16 мая Накануне состоится техническое открытие Поделиться Твитнуть

Фото: кофейня "SanSebastian'ская"

Официальное открытие кондитерской «SanSebastian’ская» намечено на 16 мая.

В качестве приветственного аттракциона будет обустроена welcome-зона перед заведением, в которой на один день установят игровой автомат с подарками для посетителей. Техническое открытие кондитерской состоится накануне — 15 мая. С этого дня знаменитый чизкейк «Сан-Себастьян», придуманный в Стране басков, можно будет купить без предварительного заказа. В настоящее время кондитерское изделие доступно только по предзаказу.

Кондитерская «SanSebastian’ская» относится к «монозаведениям». В этом формате в Перми уже работают кофейни-пекарни сети «Цех»: каждая из них специализируется на одном виде выпечки — круассаны или ромовые бабы. Специализацией «SanSebastian’ской» станет запечённый чизкейк — с румяной корочкой и мягкий внутри. Кроме того, в заведении обещан эксклюзивный турецкий чай.





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