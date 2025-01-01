Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
В Перми открывается кофейня со знаменитыми баскскими чизкейками
Заведение расположится рядом с Камским мостом
Как стало известно «Новому компаньону», в жилом комплексе «Камские огни 2» на ул. Монастырской, 60 планируется открытие кофейни «SanSebastian’ская», которая будет специализироваться на знаменитых баскских запечённых чизкейках.
Новая кофейня впервые в Перми представит один из самых популярных в мире десертов. Особенность чизкейка из Страны басков — корочка, которая карамелизируется с помощью паяльной лампы. Появляется интересный вкусовой контраст нежной начинки и плотной корочки с привкусом топлёного молока.
Шеф-кондитер, который фигурирует в соцсетях под ником Дядя Себа, специализируется также на приготовлении вишнёвого пирога, который тоже будет представлен в меню. Ещё один специалитет заведения — турецкий чай.
Кофейня будет работать в формате to go в силу небольшого размера помещения, чизкейки планируется продавать трёх размеров. К ним будут подаваться натуральные соусы собственного приготовления.
Планируемая дата открытия — 25 апреля.
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