Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми открывается кофейня со знаменитыми баскскими чизкейками Заведение расположится рядом с Камским мостом Поделиться Твитнуть

Как стало известно «Новому компаньону», в жилом комплексе «Камские огни 2» на ул. Монастырской, 60 планируется открытие кофейни «SanSebastian’ская», которая будет специализироваться на знаменитых баскских запечённых чизкейках.

Новая кофейня впервые в Перми представит один из самых популярных в мире десертов. Особенность чизкейка из Страны басков — корочка, которая карамелизируется с помощью паяльной лампы. Появляется интересный вкусовой контраст нежной начинки и плотной корочки с привкусом топлёного молока.

Шеф-кондитер, который фигурирует в соцсетях под ником Дядя Себа, специализируется также на приготовлении вишнёвого пирога, который тоже будет представлен в меню. Ещё один специалитет заведения — турецкий чай.

Кофейня будет работать в формате to go в силу небольшого размера помещения, чизкейки планируется продавать трёх размеров. К ним будут подаваться натуральные соусы собственного приготовления.

Планируемая дата открытия — 25 апреля.

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