Пермячка предстанет перед судом по делу о смертельном ДТП Массовая авария произошла в марте 2025 года

ГУ МВД России по Пермскому краю

Пермячка предстанет перед судом по делу о смертельном ДТП с участием шести автомобилей, произошедшем в марте 2025 года в Краснокамском округе. Как сообщает полиция, следствие отдела МВД России «Краснокамский» завершило расследование уголовного дела и передало материалы в суд.

Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть человека».

Напомним, массовая авария произошла 9 марта рядом с Усть-Сыны. Водитель «Мазды-3» 1984 г.р. возвращалась с двумя несовершеннолетними детьми в Пермь. Днём на 1047-м км трассы Кострома—Шарья—Киров—Пермь она заехала в колею, потеряла контроль над управлением и допустила неуправляемый занос машины на встречную полосу, затем наезд на металлическое дорожное ограждение.

От удара иномарку отбросило на грузовой автомобиль «Донгфенг» с полуприцепом, из-за чего тот выехал на встречку и столкнулся с «Тойотой Раф 4», за которым ехал «Опель» и, не имея технической возможности избежать столкновения, совершил наезд на неё. По инерции также столкнулись «Шкода Кодиак» и «Хонда Аккорд».

В результате столкновения водитель «Тойоты» скончалась на месте от полученных травм. Позже стало известно, что ей оказалась фельдшер Пермской городской станции скорой помощи Светлана Федосеева.

