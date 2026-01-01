Для КРТ на Подлесной в Перми установят специальную территориальную зону Реновацией занимается спецзастройщик «Аксиома» Поделиться Твитнуть

Фото: Минимущества Пермского края

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края обратилось в комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки с заявлением об установлении границ территориальной зоны КРТ по ул. Подлесной в Дзержинском районе. Заявление было рассмотрено на заседании 21 января.

В границы территории, где запланирована реновация, входит два контура: в границах улиц Подлесной и Спортивной, а также участок по ул. Переселенческой, 14. Их общая площадь составляет 3,34 га. Застройщик должен будет расселить и снести аварийные дома и построить в течение семи лет новое жильё и спортивные объекты.

«В рамках договора предусматривается строительство плавательного бассейна и передача его в муниципальное образование город Пермь, строительство и капитальный ремонт улично-дорожной сети, строительство плоскостного спортивного сооружения с передачей его городу. Жилищное строительство и архитектурно-градостроительная концепция будут согласовываться на Градсовете Пермского края», — добавила представитель ведомства.

Участники заседания поддержали предложение. По нему будет подготовлен проект и направлен на утверждение краевому правительству.

Застройщик был определён по итогам аукциона. Как писал «Новый компаньон», право заключения договора о комплексном развитии территории выиграло ООО Специализированный застройщик «Аксиома» (структура «Юники»). Победитель предложил реализовать проект за 162 млн руб.

