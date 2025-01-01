Алёна Бронникова Структура «Юники» будет заниматься реновацией ещё одного участка в Перми Определён победитель по аукциону на право КРТ по улице Подлесной Поделиться Твитнуть

В Перми подвели итоги аукциона на право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки по ул. Подлесной в Дзержинском районе. Согласно информации, опубликованной на сайте «ГИС Торги», победителем стало ООО Специализированный застройщик «Аксиома».

Начальная цена составляла 17,4 млн руб., шаг аукциона был установлен в 871,1 тыс. руб. До участия были допущены семь организаций, в том числе зарегистрированные в Перми ООО СЗ «Новый Парковый», ООО «ИСК «Мегаполис», ООО СЗ «Екатерининская», ООО «СЗ «Кворум», московское ООО «Левел ап» и ООО «СЗ «Практика-Строй» из Екатеринбурга. ООО «СЗ «Канта групп» было не допущено в связи с несоответствием требованиям.

Спецзастройщик «Аксиома» предложил реализовать проект реновации за 162 млн руб.

Напомним, в рамках КРТ запланировано расселение аварийного жилья, снос двух аварийных домов, застройка 3,3 га земли с возведением нового жилья, бассейна, спортплощадки, дорог и с благоустройством. Проект будет реализован в течение семи лет.

По данным Checko, ООО СЗ «Аксиома» зарегистрировано 10 октября 2025 года в Перми. Генеральным директором является Александр Сазонов, учредителем — ООО Управляющая компания «Юника». Ещё одна компания девелопера — ООО СЗ «Горизонт» — в Перми занимается реновацией территории по ул. Стахановской.

