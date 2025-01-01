В Перми объявлены торги по КРТ на улице Подлесной Победителя определят в конце октября Поделиться Твитнуть

Фото: Минимущества Пермского края

Министерство управления имуществом и градостроительства Пермского края объявило о проведении торгов по комплексному развитию территории (КРТ) на ул. Подлесной в Дзержинском районе Перми. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Под реновацию отводится около 3,3 га земли. Компанию-инвестора определят 31 октября в результате аукциона. Заявки принимаются до 27 октября.

С момента подписания договора у инвестора будет семь лет на реализацию проекта КРТ.

В обязанности застройщика входит расселение аварийного жилья (360 кв. м) и демонтаж двух аварийных зданий общей площадью 1,5 тыс. кв. м. На территории по ул. Подлесной планируется возвести жилые дома, проложить дороги и выполнить благоустройство.

Уникальной чертой проекта станет строительство спортивных объектов, включая бассейн и спортивную площадку. В бассейне запроектированы семь 25-метровых дорожек, учебный бассейн, тренажёрный зал, зал для единоборств, раздевалки и медицинский пункт.

По словам депутата заксобрания Прикамья Ирека Хазиева, вопрос строительства бассейна в Парковом обсуждался долгое время. Ключевой проблемой оставалось ограниченное финансирование из бюджета. Благодаря механизму КРТ, строительство спортивного объекта станет обязательством застройщика, что гарантирует реализацию проекта.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.