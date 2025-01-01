Алёна Бронникова Девелопер выкупит ещё два земельных участка для КРТ на Стахановской в Перми Общая площадь участков составляет более 400 квадратных метров Поделиться Твитнуть

Министерство строительства Пермского края

Для застройки территории на ул. Стахановской в Перми краевые власти распорядились изъять для муниципальных нужд ещё два земельных участка со стоящими на них объектами. ООО «Специализированный застройщик «Горизонт» (структура девелопера Yunika), которое занимается реновацией территории, возместит убытки собственникам объектов.

Общая площадь изымаемых земельных участков, согласно приказу краевого минимущества, составляет 435 кв. м. Все они находятся на ул. Нытвенской. На них расположены четыре гаража-бокса общей площадью 107,6 кв. м.

Напомним, спецзастройщик выиграл торги на право комплексного развития территории в границах улиц Льва Толстого, Нытвенской, Танкистов и Стахановской в конце 2024 года. Стоимость контракта составила 410 млн руб. Весной власти распорядились изъять 33 участка с гаражами, а летом — ещё три.

