Алёна Бронникова Для КРТ на Стахановской в Перми изымут ещё три участка с гаражами Общая площадь участков составляет 90 квадратных метров

Министерство строительства Пермского края

Минимущества Пермского края распорядилось изъять ещё три земельных участка с расположенными на них гаражами для реализации проекта комплексного развития территории на ул. Стахановской в Перми. Документ опубликован на сайте мэрии.

Для муниципальных нужд Перми изъятию подлежат земельные участки площадью 30, 31 и 29 кв. м, а также гаражи: № 9 площадью 25 кв. м, № 14 — 29,8 кв. м и № 8 — 7 кв. м. Объекты недвижимости находятся на ул. Нытвенской в Индустриальном районе города.

Реновацией территории занимается ООО СЗ «Горизонт» (входит в холдинг девелопера Yunika). Компания должна за свой счёт подготовить отчёт об оценке изымаемых земельных участков и гаражей, а также возместить собственникам их стоимость и убытки, причинённые изъятием.

Напомним, зона КРТ расположена между улицами Льва Толстого, Нытвенской, Танкистов и Стахановской. Торги на право застройки квартала «Горизонт» выиграл в конце 2024 года. Стоимость контракта составила 410 млн руб.

Для реализации проекта краевые власти в апреле распорядились изъять 33 земельных участка с гаражами общей площадью 924 кв. м, позже было принято решение об изъятии ещё одного участка площадью 26 кв. м. В процессе реновации застройщик расселит и снесёт также пять аварийных домов, на месте которых будет построено новое жильё. Срок выполнения всех работ — шесть лет.

