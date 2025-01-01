Алёна Бронникова Власти изымут ещё один участок для проекта КРТ на Стахановской в Перми Выкупу подлежат земля и гараж Поделиться Твитнуть

Министерство строительства Пермского края

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края опубликовало приказ об изъятии ещё одного земельного участка со стоящим на нём гаражом для муниципальных нужд Перми. Речь идёт об участке в границах КРТ на ул. Стахановской.

Земельный участок площадью 26 кв. м находится на ул. Нытвенской, ПГК № 15, гараж № 20. Площадь здания гаража составляет 24,5 кв. м. При этом публичный сервитут, установленный в отношении изымаемого земельного учёта, сохраняется. Расходы на выкуп недвижимого имущества ложатся на инвестора реновации территории ООО СЗ «Горизонт».

Зона КРТ расположена между улицами Льва Толстого, Нытвенской, Танкистов и Стахановской в Индустриальном районе Перми. Участок был приобретён «Горизонтом» (входит в холдинг застройщика Yunika) в конце 2024 года за 410 млн руб. Для реализации проекта краевые власти в апреле распорядились изъять 33 земельных участка в границах КРТ площадью 924 кв. м и расположенные на них гаражи общей площадью 813,8 кв. м.

В процессе реновации застройщик расселит и снесёт пять аварийных домов. К сносу рабочие приступили в июне.

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