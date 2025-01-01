В Перми в рамках КРТ на Стахановской начался снос аварийных домов На их месте возведут новое жильё, включая помещения для общественного центра Поделиться Твитнуть

Фото: тг-канал Павла Черепанова / t.me/cpn59

В рамках КРТ на ул. Стахановской начался снос аварийных домов 1953-1955 годов постройки. Как сообщает депутат заксобрания Пермского края Павел Черепанов, в общей сложности будут расселены и ликвидированы пять домов. «Уходит эпоха!» — написал Черепанов в своём тг-канале.

Напомним , по итогам аукциона на право реновации земельного участка, расположенного между улицами Льва Толстого, Нытвенской, Танкистов и Стахановской в Индустриальном районе Перми, победителем стал специализированный застройщик «Горизонт» (ООО «Инициатива», Пермь). Участок был приобретён за 410 млн руб., его площадь — 1,56 га.





Застройщику будет необходимо расселить и снести пять многоквартирных домов общей площадью 4,5 тыс. кв. м, а также 45 гаражных боксов.





После этого будет возведено новое жильё, включая помещения для общественного центра и квартиры для сирот, передаваемые муниципалитету. Срок реализации проекта — шесть лет с момента подписания договора о КРТ.





Добавим, что краевое минимущества в рамках КРТ потребовало изъять 33 земельных участка общей площадью 924 кв. м на улицах Нытвенской и Стахановской. Также будут выкуплены расположенные на них гаражи общей площадью 813,8 кв. м.

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