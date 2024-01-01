Торги на право реновации территории на Стахановской выиграла компания из Перми Участок был приобретён за 410 млн рублей Поделиться Твитнуть

Министерство строительства Пермского края

По итогам аукциона на право реновации земельного участка, расположенного между улицами Льва Толстого, Нытвенская, Танкистов и Стахановская в Индустриальном районе Перми, победителем стал специализированный застройщик «Горизонт» (ООО «Инициатива», Пермь, входящий в структуру застройщика Yunika). Участок был приобретён за 410 млн руб., и в ближайший месяц с «Горизонтом» будет заключен контракт на комплексное развитие этой территории. Об этом сообщили в минстрое региона.

Торги продолжались несколько дней, включая выходные, и участниками было сделано более 10 тыс. ценовых предложений, в результате чего цена возросла в 420 раз. Основная конкуренция развернулась между ООО «Горизонт» и ООО «Новое качество» (входит в холдинг «Брусника» из Екатеринбурга). В аукционе участвовали 13 компаний-застройщиков из Перми, Екатеринбурга, Ижевска и Москвы.

Площадь участка составляет 1,56 га.

В процессе реновации победителю будет необходимо расселить и снести пять многоквартирных домов общей площадью 4,5 тыс. кв. м, а также 45 гаражных боксов.

После этого будет возведено новое жилье, включая помещения для общественного центра и квартиры для сирот, передаваемые муниципалитету. Срок реализации проекта — шесть лет с момента подписания договора о КРТ.

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