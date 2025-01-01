Алёна Бронникова Власти распорядились изъять 33 участка на Стахановской в Перми под КРТ Вместо аварийных домов и гаражей здесь построят новое жильё Поделиться Твитнуть

Министерство строительства Пермского края

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края опубликовало приказ об изъятии объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд Перми рядом со Стахановским кольцом, где запланировано комплексное развитие территории. Всего планируется выкупить 33 земельных участка.

Согласно документу, общая площадь изымаемых участков на улицах Нытвенской и Стахановской составляет 924 кв. м. Также будут изъяты расположенные на них гаражи общей площадью 813,8 кв. м.

Девелопер ООО «Горизонт» (входит в холдинг застройщика Yunika) должен за свой счёт разместить информацию об изъятии на щите в границах территории, в отношении которой принято решение о КРТ, и подготовить отчёт об оценке изымаемого имущества. Возмещение стоимости изымаемых объектов недвижимости и причинённых собственникам убытков осуществляется за счёт застройщика.

Напомним, зона КРТ расположена между улицами Льва Толстого, Нытвенской, Танкистов и Стахановской в Индустриальном районе Перми. Участок был приобретён застройщиком в конце 2024 года за 410 млн руб. В процессе реновации необходимо расселить и снести пять аварийных домов общей площадью 4,5 тыс. кв. м. Помимо нового жилья, на территории должны быть предусмотрены помещения для общественного центра. Срок реализации проекта — шесть лет.

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