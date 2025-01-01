Алёна Бронникова Власти утвердили проект решения о КРТ на Подлесной в Перми Помимо жилья, на территории планируется построить бассейн Поделиться Твитнуть

Фото: Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

Минимущества Прикамья опубликовало приказ о принятии решения о комплексном развитии территории (КРТ) жилой застройки по ул. Подлесной в Дзержинском районе Перми. Общая площадь планируемой реновации составит 3,34 га.

Застройщика определят путём аукциона. Предельный срок реализации проекта составит семь лет со дня заключения с ним договора.

Всего в границы территории входят 12 земельных участков, предназначенных под многоэтажную жилую застройку и объекты культурно-досуговой деятельности. Аварийными и подлежащими сносу признаны два дома: по ул. Переселенческой, 14 и 2-й Рыночной, 26.

Как уже сообщалось ранее, в перечень основных видов разрешённого использования участков вошли жилые дома высотой до 25 этажей, обслуживание жилой застройки, общественное использование объектов, магазины (высотой до четырёх этажей) и автостоянки. Кроме того, власти сообщили, что, помимо жилья инвестор построит бассейн и спортивную площадку.

