Алёна Бронникова На Парковом в Перми в рамках КРТ построят бассейн Власти подготовили проект реновации территории на Подлесной Поделиться Твитнуть

Фото: Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

Минимущество Пермского края опубликовало проект приказа о комплексном развитии ещё одной территории в м/р Парковый в краевой столице. Согласно документу, речь идёт об участках, расположенных в границах улиц Подлесной и Спортивной, а также участка по ул. Переселенческой, 14. Их общая площадь составляет 3,34 га.

Согласно документу, всего в границы планируемой реновации входят 12 земельных участков под многоэтажную жилую застройку и объекты культурно-досуговой деятельности. Аварийными и подлежащими сносу признаны два дома: по ул. Переселенческой, 14 и 2-й Рыночной, 26.

В перечень основных видов разрешённого использования участков вошли жилые дома высотой до 25 этажей, без учёта подземных, обслуживание жилой застройки, коммунальное обслуживание, общественное использование объектов, магазины (до четырёх этажей) и автостоянки. По информации ведомства, в обязательства застройщика войдёт расселение и снос аварийных объектов, строительство жилья, бассейна и спортивной площадки.

Застройщика определят путём аукциона на право КРТ. Предельный срок реализации проекта составит семь лет со дня заключения договора.

О планах реновации района Красный Октябрь в Перми стали известны в 2023 году, в частности, застройщики занимаются развитием территории в м/р Парковый. В рамках обязательств ПМД также построит ещё один спортивный объект — ФОК по ул. Шпальной, 2.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.