Для строительства дорог на месте Центрального рынка в Перми изымут 35 участков Власти утвердили документацию по планировке территории

Проект планировки территории / Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельностью Пермского края

Для создания улично-дорожной сети на территории Центрального рынка в Перми изымут 35 земельных участков. Это следует из документации по планировке и межеванию территории, ограниченной Центральной колхозной площадью, ш. Космонавтов и улицами Подгорной, Крылова и Пушкина, утверждённой приказом краевого минимущества.

Реализация проекта запланирована в один этап. В рамках работ будут построены две квартальные улицы, реконструированы участок ул. Эпроновской и квартальная улица между ул. Борчанинова и пер. Узеньким, в отношении участка ул. Борчанинова и пер. Узенького предусмотрены мероприятия по строительству и реконструкции.

Общая площадь улично-квартальной сети составит 24,6 тыс. кв. м. На всех планируемых участках будет предусмотрено наличие автомобильного движения и пешеходных путей, отсутствие линий общественного транспорта, а на ул. Борчанинова будет выделена полоса для велосипедистов.

В перечень земельных участков, в отношении которых предполагается резервирование или изъятие для государственных или муниципальных нужд, вошли 35 участков, включая расположенные на них объекты. Общая площадь изымаемых участков составила 12,9 тыс. кв. м, самые крупные — площадью 3,2 тыс. кв. м по ул. Пушкина, 104 под нежилым кирпичным зданием и торговым павильоном, а также 2,2 тыс. кв. м по ул. Пушкина, 104/1г с металлическим павильоном.

Отмечается, что изъятие и работы по строительству и реконструкции возможны после внесения мероприятий в программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Перми за счёт бюджета города.

Напомним, в сентябре минимущества поручило Институту территориального планирования Пермского края подготовить новые проекты планировки и межевания территории Центрального рынка в Перми для размещения улично-дорожной сети. В декабре проект прошёл общественные обсуждения.

