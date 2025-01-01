Алёна Бронникова В Перми пройдут общественные обсуждения по развитию дорожной сети на месте рынка Подготовлен проект планировки территории Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми запланированы общественные обсуждения по рассмотрению проектов планировки и межевания территории под развитие улично-дорожной сети на месте Центрального рынка. Соответствующее постановление 26 ноября подписал глава Перми Эдуард Соснин.

Проведение экспозиции проекта будет организовано с 5 по 9 декабря в администрации Ленинского района (ул. Пермская, 57). Консультирование посетителей запланировано на 8 декабря с 17:00 до 17:20.

Напомним, краевое минимущества в сентябре поручило Институту территориального планирования подготовить новые проекты планировки и межевания территории, ограниченной Центральной колхозной площадью, ш. Космонавтов, улицами Подгорной, Крылова и Пушкина, площадью 2,72 га. Как сообщалось в приказе, документацию необходимо подготовить для размещения на указанной территории улично-дорожной сети.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.