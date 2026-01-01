На бывшей площадке «Новомета» на Рязанской в Перми построят 14-этажные дома На участке установят соответствующую территориальную зону Поделиться Твитнуть

Изображение предоставлено Министерством по управлению имуществом и градостроительной деятельностью Пермского края

На бывшей площадке «Новомета» по ул. Рязанской, 120а в Перми застройщик намерен возвести дома высотой до 14 этажей. Комиссия по ПЗЗ поддержала соответствующее предложение по смене территориального зонирования в отношении участка на заседании 21 января.

ООО «Специализированный застройщик «Семнадцатый квартал» (структура «Кортрос-Пермь») ранее обратилось в комиссию с просьбой установить на двух земельных участках площадью 2,3 га в границах улиц Рязанской, Качалова, Беляева и Одоевской территориальную зону обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2. А также на участке площадью 22,4 тыс. кв. м установить подзоны, ограничивающие застройку высотой в 14 этажей с коэффициентом плотности 1,8.

По словам представителя краевого минимущества, застройщик намерен построить на указанной территории жилой комплекс и выполнить работы по развитию улично-дорожной сети, также планируется заключение соглашения с городом по развитию социальной инфраструктуры. Проект прошёл общественные обсуждения.

Кроме того, на пересечении улиц Рязанской и Качалова планируется строительство сквера и платной стоянки. Для этого администрация Перми обратилась в комиссию с предложением установить на смежном с застраиваемом «Кортросом» участке границы территории общего пользования — скверы, бульвары (ТОП-1). Заявление было направлено на общественные обсуждения.

В октябре 2023 года ГК «Кортрос» приобрела у «Новомета» земельные участки на Рязанской в Индустриальном районе под застройку. Предприятие планировало освободить площадку и переехать на территорию бывшего завода «Велта» в Свердловском районе Перми. Участки входили в границы зоны обслуживания промышленности, торговли, складирования и мелкого производства Ц-6, и застройщик обратился в комиссию по ПЗЗ для смены зонирования участка. Предложение было направлено на общественные обсуждения. Весной 2025 года минимущества поручило застройщику подготовить проекты планировки и межевания территории.

