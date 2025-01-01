Алёна Бронникова Застройщик участка на Рязанской в Перми подготовит проект планировки территории ГК «КОРТРОС» приобрела площадку у «Новомета» в 2023 году Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

ООО «СЗ «Семнадцатый квартал» (структура «КОРТРОС-Пермь») подготовит проекты планировки и межевания территории в границах улиц Одоевского, Рязанской, Качалова и Беляева в Индустриальном районе Перми. Соответствующий приказ был подписан краевым минимущества 30 апреля.

Согласно документу, проекты будут подготовлены компанией за свой счёт в течение двух лет. В границы территории, в отношении которой планируется подготовка документации, входят 11 земельных участков общей площадью 3,89 га. Здесь планируется строительство жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями нежилого назначения площадью до 40,6 тыс. кв. м.

Фото: приказ Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

ООО «Специализированный застройщик «Семнадцатый квартал» было зарегистрировано в Перми в 2004 году. Как указано на сайте checko.ru, основной вид деятельности компании — строительство жилых и нежилых зданий. Управляющей организацией выступает АО «СЗ КОРТРОС-Пермь». Уставный капитал составляет 4,6 млн руб. Финансовая отчётность за 2024 год не предоставлена, в 2023-м выручка ООО составляла 17,3 млн руб., чистая прибыль — 2,4 млн руб.

В октябре 2023 года ГК «КОРТРОС» приобрела у «Новомет-Пермь» земельные участки по ул. Рязанской, 120а и 120а/к1 площадью 2,3 га под комплексное развитие территории. Предприятие планировало освободить площадку летом 2024 года и переехать на территорию бывшего завода «Велта» в Свердловском районе Перми.

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