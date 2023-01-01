Алёна Бронникова Площади «Новомета» недалеко от нового зоопарка в Перми выкупил «Кортрос» На новом месте планируется комплексное освоение территории Поделиться Твитнуть

Группа компаний «Кортрос» приобрела у «Новомет-Пермь» земельные участки в краевой столице под комплексное развитие территории по ул. Рязанской, 120 в Индустриальном районе. «Коммерсантъ-Прикамье» сообщает, что сделку заключили 2 октября.

Выкупленная территория, на которой планируется жилая застройка, находится в границах улиц Рязанской, Качалова, Беляева и Одоевского, её площадь составляет 2,3 га. Предполагается, что речь идёт о двух участках — по ул. Рязанской, 120а и 120а/к1.

Сейчас эти площади продолжает занимать производство «Новомета». В июле следующего года предприятие планирует освободить площадку и переехать на территорию бывшего завода «Велта» в Свердловском районе. Сейчас на «Велте» уже находится кабельное производство, достраивается корпус «Велта-2». Как сообщили изданию в «Новомете», в Свердловский район перенесут инженерно-технический центр, производство нестандартного оборудования и подразделение, которое занимается станциями управления.

Микрорайон рядом с новым пермским зоопарком является перспективным, и застройщики планируют активно его развивать. Так, недалеко от площадки «Новомета» компания «Девелопмент-Юг» планирует жилую застройку участка по ул. Беляева, 17, Nova — на Чердынской, 46, а владельцы «Кондитер №8» представили проект возведения ЖК из трёх корпусов на территории по ул. Беляева, 13.

Сейчас участок по ул. Рязанской находится в зоне обслуживания промышленности, торговли, складирования и мелкого производства Ц-6, что запрещает жилищное строительство. На минувшем заседании комиссия по ПЗЗ направила на публичные слушания предложение «Кортрос» об установке там зоны жилой застройки.





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