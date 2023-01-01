Алёна Бронникова На публичных слушаниях в Перми рассмотрят проект застройки территории хлебозавода «Кондитер № 8» Здесь появится комплекс из трёх жилых домов Поделиться Твитнуть

фото из проектной документации

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Пермского городского округа отправила на публичные слушания проект по возведению многоквартирных домов на территории хлебозавода «Кондитер № 8». Заявление владельцев земельного участка об установлении зоны под строительство жилья был рассмотрен на заседании 27 июля.

Заявление поступило от ООО «Хлебозавод «Кондитер № 8» об установлении территориальной зоны обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2) и подзонами в 16 этажей и коэффициентом плотности 3,12 в отношении участка по ул. Беляева, 13 в Индустриальном районе Перми. На этой территории планируется построить жилой комплекс из трёх многоквартирных домов, два из которых будут высотой в 16 этажей, а один — в 14.

Сейчас данный участок площадью 9 тыс. кв. м может использоваться только для размещения промышленных объектов (зона Ц-6). Комиссия попросила представителей компании до проведения публичных слушаний предоставить фасадное решение и транспортную модель, которая обеспечит доступность домов. В феврале компания уже подавала заявление с просьбой установить на участке производственного цеха зону жилой застройки.

ООО «Хлебозавод «Кондитер №8» зарегистрировано в 1993 году. Одним из его учредителей является сын депутата пермской гордумы Владимира Плотникова. По данным сайта checko.ru, Плотникову младшему принадлежит 50% капитала компании. В прошлом году выручка снизилась на 51% по сравнению с 2021 годом и составила 17,3 млн руб. Кроме того, компания понесла убытки в размере 309 тыс. руб.





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