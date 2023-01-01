Территорию хлебозавода в Индустриальном районе Перми могут отдать под жилую застройку Здесь может появиться жилой комплекс из трёх 16-этажных домов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На территории пермского хлебозавода «Кондитер № 8» могут построить жилые дома. Владельцы предприятия подали в комиссию по землепользованию и застройке заявление об установлении на территории завода по ул. Беляева, 13 зоны, разрешающей возведение жилья до 16 этажей. Сейчас участок хлебозавода находится в зоне оптовой торговли, открытых рынков, а значит, площадку разрешено использовать только под промобъекты.

Как сообщает «Коммерсант-Прикамье», вопрос значится в повестке сегодняшнего заседания комиссии по ПЗЗ. Также по информации издания, на территории хлебозавода предполагается строительство ЖК из трёх 16-этажных жилых домов с детской и спортивной площадками.

Добавим, что на портале Avito появилось объявление о продаже земли под зданием хлебозавода «Кондитер № 8» за 250 млн руб. В нём участок уже позиционируется как территория для строительства многоквартирного дома.

Ранее сообщалось, что в Перми подведены итоги конкурса о продаже пятиэтажного здания бывшего хлебозавода № 1 по ул. Окулова, 73а. Победителем признан Всеволод Юшков, который предложил за объект 38 млн 761 тыс. 523 руб. Начальная цена лота составляла 28 млн руб.





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