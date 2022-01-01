Строительство жилого комплекса возле ТРЦ «Планета» в Перми отложено Перенос сроков проекта может быть связан с ростом себестоимости строительства Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Удмуртский застройщик «Талан» отложил начало строительства нового жилого комплекса возле ТРЦ «Планета» (ш. Космонавтов, 162). Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

«Талан» получил разрешение на возведение ЖК в декабре 2021 года и планирует построить на участке 8 га несколько зданий разной этажности на 105,7 тыс. кв. м жилья.

По данным издания, девелопер должен был оплатить выкуп площадок у арендодателей, однако попросил отложить внесение оплаты на несколько месяцев. Эксперты связывают перенос сроков проекта с ростом себестоимости строительства и сложностями в оценке платёжеспособного спроса. В самом холдинге заявили, что проект жилого комплекса на ш. Космонавтов на данный момент находится в разработке.

Также стало известно, что ещё один участок под строительство площадью 5 га на ул. Чердынской, 46 «Талан» продал структуре пермской группы Nova — ООО СЗ «Терра-Эстейт».

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