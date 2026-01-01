Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми определена кандидатура нового директора музея современного искусства Министерство меняет подходы к руководству учреждением Поделиться Твитнуть

Фото: Евгений Бирюков/ПДНТ "Губерния"

По информации «Нового компаньона», Министерство культуры Пермского края определилось с кандидатурой на должность директора Музея современного искусства ПЕРММ: это 38-летняя Елена Новикова, до недавнего времени — заместитель директора Пермского дома народного творчества «Губерния».

Елена Новикова — выпускница историко-политологического факультета ПГНИУ, дипломница профессора Галины Янковской. У неё уже есть опыт работы в музее ПЕРММ: в 2013 году она недолго проработала там в качестве организатора выставок. Кроме того, в бэкграунде нового руководителя — сотрудничество с Центром по реализации проектов в сфере культуры и с известным рекламно-политическим агентством «Кучер».

Елена Новикова замужем, мама семилетнего сына. Коренная пермячка, племянница лётчика-космонавта Виктора Савиных.

Выбирая в качестве директора не искусствоведа или куратора, а управленца в сфере культуры, учредитель музея — министерство культуры Пермского края — демонстрирует смену подходов к руководству учреждением. По словам министра культуры Пермского края Аллы Платоновой, Елена Новикова — опытный хозяйственник и организатор; ей поручено сформировать худсовет музея, найти и предложить учредителю кураторов. При этом директор остаётся первым лицом в музее, ответственным за все решения.

Музей современного искусства ПЕРММ оставался без руководителя более года после того, как в декабре 2024 года пост директора покинула Наиля Аллахвердиева.

На протяжении последних месяцев обязанности директора музея исполнял маркетолог Станислав Павлов.

По нашей информации, сейчас готовятся документы для назначение Елены Новиковой на директорскую должность. Назначение должно состояться в ближайшее время, в тот же день новый директор будет представлен коллективу.

