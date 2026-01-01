В Пермском крае осудят владельца сети кафе за массовое отравление посетителей В медучреждения обратились 87 человек Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В Кунгуре следователи СК завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении местного жителя 1992 г.р. Мужчине инкриминируют нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства, что привело к серьезным последствиям в виде массового заболевания и отравления. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Следствие установило, что обвиняемый, являясь индивидуальным предпринимателем, владел тремя заведениями общепита Shaurma Cosmos в Кунгуре. В конце января 2025 года из-за грубых нарушений санитарных норм в кафе массово отравились люди после употребления в пищу продукции. В итоге 87 человек обратились в медицинские учреждения с жалобами. В результате обследования у них был диагностирован сальмонеллез и связанные с ним заболевания.

В ходе расследования выявлен целый комплекс нарушений санитарных требований: отсутствие необходимого бактерицидного оборудования и нарушение последовательности технологических этапов, что привело к контакту сырых и готовых продуктов. В образцах куриного мяса, используемого в кафе, и в местах его хранения были обнаружены бактерии сальмонеллы.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин лично контролировал ход расследования уголовного дела.

В рамках предварительного следствия на имущество обвиняемого был наложен арест на общую сумму более 800 тыс. руб.

Следователи опросили более пятидесяти свидетелей, 87 человек признаны потерпевшими, проведены осмотры мест происшествия и обыски. В ходе следственных действий изъята необходимая документация и другие предметы, назначено и выполнено 88 экспертиз, включающих судебно-медицинские и санитарно-эпидемиологические исследования.

Как ранее писал «Новый компаньон», владельца общепита обязали выплатить более 1,1 млн руб. пострадавшим за отравление.

