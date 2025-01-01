В Прикамье владелец общепита в Кунгуре выплатит более 1,1 млн рублей за отравление Инцидент произошел в январе кафе Shaurma Cosmos Поделиться Твитнуть

фото: Пермский краевой суд

По решению Кунгурского районного суда, вынесенному по иску управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, пострадавшим от пищевого отравления посетителям кафе Shaurma Cosmos в Кунгуре, выплатят компенсацию в размере 1 млн 119 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как установил суд, в январе этого года в региональное управление Роспотребнадзора поступили уведомления о случаях возникновения острой кишечной инфекции у жителей Кунгура. Ведомство организовало санитарно-эпидемиологическое расследование. Выяснилось, что все инциденты отравления были связаны с употреблением готовой пищи, произведенной в заведении общепита Shaurma Cosmos в Кунгуре, которым управляет ИП Имомов Ш.Р.

В ходе инспекции в кафе обнаружили многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических норм. В отношении предпринимателя применили административную меру в виде временного прекращения деятельности кафе на 90 суток.

Представители Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю подали иск в Кунгурский городской суд с требованием взыскания с ИП Имомова Ш.Р. материальный и моральный вред. К иску присоединились 22 заявителя.

После восьми судебных заседаний, 22 октября 2025 года, было завершено рассмотрение гражданского дела. Изучив материалы, суд пришел к выводу, что требования, заявленные Роспотребнадзором по Пермскому краю, законны и обоснованны. С индивидуального предпринимателя в пользу пострадавших взыскали материальный ущерб и компенсацию за нанесенный моральный вред. Общая сумма взысканных средств превысила 1,1 млн руб.

Как писал ранее «Новый компаньон», у значительной части пострадавших обнаружили сальмонеллёз. Некоторых людей госпитализировали. Когда началось разбирательство, владельцу кафе избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Пострадавшие требовали возместить материальный и моральный вред на общую сумму 1,66 млн руб.

