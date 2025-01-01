К коллективному иску об отравлении шаурмой в Прикамье пока присоединились 23 человека Но пострадавших может быть больше Поделиться Твитнуть

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Количество пострадавших, присоединившихся к коллективному иску по факту массового отравления шаурмой в Кунгуре, достигло 23 человек. Об этом сообщает местная газета «Искра».

Инцидент, напомним, произошёл в конце января 2025 года. Людям потребовалась медицинская помощь после употребления шаурмы, приобретённой в кафе SHAURMA COSMOS. У значительной части пострадавших был выявлен сальмонеллёз, при этом некоторые были госпитализированы. Владельцу кафе избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, а деятельность обоих его заведений приостановлена на три месяца в связи с выявленными нарушениями санитарных норм.

По данному факту инициировано два уголовных дела, расследуемых по статьям, касающимся нарушения санитарно-эпидемиологических требований и предоставления услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Как подчеркнула Татьяна Яковенко, глава территориального отдела Роспотребнадзора по Пермскому краю, на данный момент к коллективному иску присоединились 23 человека, однако предполагается, что число пострадавших может быть больше. Надзорные органы обращаются ко всем, кто приобрёл продукцию 29 или 30 января по адресу: Кунгур, ул. Коммуны, 45, с предложением присоединиться к иску.

Для получения более подробной информации и консультаций следует обращаться в Центральный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, расположенный по адресу: г. Пермь, ул. Мира, 66г.

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