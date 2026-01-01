Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермский ресторан участвует в фестивале Аутентичной уральской кухни Специальный гастрономический сет можно попробовать до 31 января Поделиться Твитнуть

Фестивальный сет от "Ауры". Фото: aura-rest.ru

С 14 января в городах Урала стартовал традиционный фестиваль Аутентичной уральской кухни — АУК. В этом году в фестивале приняли участие 60 заведений из 11 городов. Больше всего заведений-участников расположено в Екатеринбурге и Челябинске. От Перми в этом году участвует, как ни странно, всего один ресторан — Aura Kitchen&Bar.

Ресторан подготовил дегустационный сет из трёх блюд по цене 1850 руб. — это непременное условие для любого ресторана-участника. В сет от «Ауры» входят копченый хариус по-уральски с мочёным яблоком и брусникой, «котлеты охотника» с полбой и лесными грибами и «любимая сладость Бажова»: ревень, мёд и жимолость. Как сказано в описании в меню, «Павел Петрович Бажов собирал свои сказки, путешествуя по уральским деревням и заводским посёлкам. В этих местах короткое лето ценили особенно — за кислый ревень с огорода, дикие ягоды жимолости и мёд с пасек у подножия Уральского хребта. Этот десерт — образ уральского лета, простого и честного, как сказ, в котором природная строгость смягчается теплом и сладостью».

Фестиваль АУК проходит с 2021 года. Один из его учредителей — пермский шеф Максим Тупицын. Миссия АУК — рассказать жителям и гостям Уральского региона о локальной культуре и местных особенностях через призму гастрономии. Участники фестиваля предлагают личный уникальный взгляд на Урал и его гастрономические традиции. При этом условия участия довольно жёсткие: при разработке меню необходимо учитывать не только количество блюд и единую для всех цену гастрономического сета, но и предложенную «продуктовую матрицу» — использовать только локальные продукты, традиционные для региона и времени года.

Фестиваль Аутентичной уральской кухни продлится до 31 января.

