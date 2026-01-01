Два пермских ресторана участвуют во Всероссийском фестивале завтраков Конкурсное меню действует до 31 января Поделиться Твитнуть

Nolan Wine & Kitchen

2gis.ru

Рестораны Nolan Wine & Kitchen и «Люля-Любя» из Перми принимают участие во Всероссийском фестивале завтраков BreakFest (совместный проект коммуникационного агентства «Аппетитный маркетинг» и гастрономического портала «Соль»).

В фестивальном меню ресторана Nolan Wine & Kitchen представлены овсяная каша с лесными уральскими грибами и глазуньей, средиземноморский завтрак Nolan, глазунья с пастрами, тартином и маслом Café de Paris, кокосовая манная каша с белым шоколадом, манго и мандарином; сладкая вафля с кремом Nutella и свежей голубикой. Специальное предложение действует с 8:00 до 13:00 до 31 января.

Ресторан «Люля-Любя» на ул. Петропавловской предлагает фестивальное меню ежедневно с 10:00 до 12:00 тоже до 31 января. В нём представлены сырники из домашнего творога со сливочным кремом и ягодным соусом, зеленая греча с фермерским сыром и свежим шпинатом, хачапури с Nutella, клубникой, фундуком и шоколадным мороженым.

Всего в фестивале участвуют рестораны из 37 городов России.

Цель фестиваля — популяризировать и развивать тренд «завтраков вне дома». Участники получают шанс насладиться качественными и вкусными завтраками в ресторанах, а шеф-повара — возможность проявить свои творческие способности, создавая как традиционные, так и авторские утренние блюда. Жюри и данные о продажах с 1 по 31 января определят победителей фестиваля. Зимний BreakFest проводится с 2020 года.

