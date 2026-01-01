Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» На архитектурных экскурсиях в новом здании Пермской галереи побывало более 18 тысяч человек Экскурсии начинались каждые полчаса Поделиться Твитнуть

По просьбе «Нового компаньона» Пермская художественная галерея подвела итоги посещений экскурсии «Первый экспонат — новое здание» (6 +).

С 20 декабря 2025 по 11 января 2026 прошло 633 экскурсии, которые вели специалисты галереи — директор Юлия Тавризян, её заместитель Ольга Старцева, ведущие научные сотрудники, искусствоведы Ирина Андренко, Ксения Зубакина, Владимир Берсенев, руководитель пресс-службы Ольга Шур, а также новые штатные экскурсоводы галереи, среди которых скульптор Олег Филимонов и руководитель этноцентра ПДНТ «Губерния» Наталья Кожанова. Всего в учреждение взяли семь новых экскурсоводов.

По данным галереи, экскурсии посетили 18 783 человека. Их отзывы активно публиковались в соцсетях художественного музея, репортажи о новом здании появились в пермских СМИ.

Как уже сообщал «Новый компаньон», в настоящее время экскурсии завершены и галерея начала подготовку к официальному открытию.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.