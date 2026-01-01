Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Коллекция Пермской галереи пополнилась произведениями камнерезного искусства Продолжается подготовка к официальному открытию музея на новом месте Поделиться Твитнуть

Николай Овечкин. "Бегемот". Скульптура из собрания Пермской художественной галереи

Пермская государственная художественная галерея

Пермская художественная галерея продолжает пополнять свою коллекцию произведениями искусства для демонстрации в новом здании на «Заводе Шпагина». Как сообщает пресс-служба галереи, фонд камнерезного искусства Прикамья пополнился десятью новыми произведениями.

Все работы принадлежат авторам, хорошо известным и популярным у коллекционеров. В то же время, их творчество ещё не было представлено в Пермской галерее, поэтому было принято решение о закупке нескольких произведений.

Среди авторов — группа камнерезов «Новая реальность» из Красного Ясыла — Елена и Алексей Пихтовниковы, Сергей Нечаев, Виталий Гнатюк, Денис Чиж; мастера из Кунгура Андрей Белёв, Татьяна Нелюбина, Максим и Ольга Шемелины, Николай Овечкин; пермские камнерезы Анатолий Иванов и Кирилл Кривощёков. Все они — выпускники камнерезного отделения Кунгурского художественного училища (филиал МГХПА им. С.Г. Строганова, Москва), продолжатели пермской школы скульптурной анималистики. Большинство закупленных галереей произведений — изображение животных.

Ранее сообщалось, что в коллекцию галереи вошла икона XIХ века «Святые Харлампий и Василий».

В настоящее время в здании галереи завершилась серия архитектурных экскурсий, и музей готовится к официальному открытию.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.