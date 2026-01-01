Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Коллекция Пермской галереи пополнилась произведениями камнерезного искусства
Продолжается подготовка к официальному открытию музея на новом месте
Пермская художественная галерея продолжает пополнять свою коллекцию произведениями искусства для демонстрации в новом здании на «Заводе Шпагина». Как сообщает пресс-служба галереи, фонд камнерезного искусства Прикамья пополнился десятью новыми произведениями.
Все работы принадлежат авторам, хорошо известным и популярным у коллекционеров. В то же время, их творчество ещё не было представлено в Пермской галерее, поэтому было принято решение о закупке нескольких произведений.
Среди авторов — группа камнерезов «Новая реальность» из Красного Ясыла — Елена и Алексей Пихтовниковы, Сергей Нечаев, Виталий Гнатюк, Денис Чиж; мастера из Кунгура Андрей Белёв, Татьяна Нелюбина, Максим и Ольга Шемелины, Николай Овечкин; пермские камнерезы Анатолий Иванов и Кирилл Кривощёков. Все они — выпускники камнерезного отделения Кунгурского художественного училища (филиал МГХПА им. С.Г. Строганова, Москва), продолжатели пермской школы скульптурной анималистики. Большинство закупленных галереей произведений — изображение животных.
Ранее сообщалось, что в коллекцию галереи вошла икона XIХ века «Святые Харлампий и Василий».
В настоящее время в здании галереи завершилась серия архитектурных экскурсий, и музей готовится к официальному открытию.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.