Пермская художественная галерея получила в дар икону XIX века

В Пермской художественной галерее 22 октября состоялась официальная процедура передачи в дар учреждению иконы из семьи Владимира Субботина, жителя деревни Субботино, ныне входящей в Индустриальный район Перми. Об этом «Новому компаньону» рассказали сотрудники музея.

Икону «Святые Харлампий и Власий» даритель получил по наследству. В семье поколениями передавалась информация, что когда-то икона находилась в часовне д. Субботино. Как рассказала Владимиру его бабушка Екатерина Николаевна Субботина, в военные годы часовню было решено снести, «под трактор» должны были пойти и иконы. Накануне сноса часовни жители деревни, обеспокоенные дальнейшей судьбой икон, разобрали их по домам. Одну из них Екатерина Николаевна вместе с сыном Сергеем перевезла на санках в свой дом.

Владимир Субботин, даритель:

— У бабушки был специальный угол для иконы, она всегда была наряжена, и под ней была полочка для молитвенника, украшенная полотенцем с вышивкой. После ухода бабушки из жизни икона перешла к её сыну Сергею — моему отцу, а как не стало и родителей, перешла по наследству мне.

Владимир уже давненько стал задумываться о передаче реликвии в храм или музей, «чтобы точно сохранить на долгие годы». Пермская художественная галерея была выбрана на семейном совете.

Татьяна Сысоева, хранитель коллекции иконы Пермской государственной художественной галереи:

— Для нас это хорошее приобретение: в собрание поступила икона качественного академического письма, предположительно конца XIX века. Икона в хорошей сохранности, не требует серьезного реставрационного вмешательства. Интересная иконография, когда два избранных святых — Харлампий и Власий, покровительствующие земледелию и скотоводству, изображены вместе. У нас в собрании хранится икона Святого Власия, но нет Святого Харлампия. И вот теперь — есть. Этот дар важен, в том числе, и для изучения изменений иконографического канона и техник исполнения в разные эпохи.

Согласно музейным правилам, при передаче предмета искусства в дар составляется договор дарения и акт приёма/передачи. Даритель после передачи экспоната может прийти в музей и на основании договора потребовать от сотрудников показать ему предмет, который он подарил музею.

Реставраторы Пермской галереи провели профилактическую чистку иконы и киота от пылевых и микробиологических загрязнений, упаковали и подготовили её к переезду в новое здание.





