Погибших при крушении вертолёта в Прикамье проводили в последний путь Их похоронили в Бардымском округе

Фото: Администрация Бардымского муниципального округа

В Бардымском округе Пермского края похоронили погибших при крушении вертолёта Ильяса Гимадутдинова — учредителя крупной транспортной компании «Таттранском» (ТТК) и начальника автомобильной колонны этой же фирмы Эльмира Конякова. Церемония прощания состоялась 9 января. Об этом сообщили власти Бардымского округа в социальных сетях.

«Их уход — невосполнимая утрата для семей, друзей и всего Бардымского округа. Пусть Всевышний примет их в Раю, а родным и близким дарует силы пережить эту тяжелейшую утрату. Мы скорбим вместе с вами. Земля им пухом», — написано в посте муниципалитета.

Напомним, в Бардымском районе Пермского края произошло падение частного двухместного вертолёта на территории базы отдыха «Ашатли парк». На земле разрушений нет. Росавиация классифицировала инцидент как авиационную катастрофу. Вертолёт Robinson R44, принадлежащий ТТК, совершал несанкционированный полёт.

