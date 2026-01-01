В Перми историческое здание на Советской, 54, снова пытаются продать За трёхэтажный дом с земельным участком просят 180 млн рублей Поделиться Твитнуть

фото: Авито

В центре Перми на ул. Советская, 54, в очередной раз выставили на продажу дом с земельным участком. Объявление появилось на сайте «Авито» 31 декабря прошлого года. Объект площадью 1410 кв. м оценён в 180 млн руб. или 127,2 тыс. руб. за «квадрат». Здание, известное как «Дом Боброва», имеет статус объекта культурного наследия.

В объявлении указано, что вместе с трёхэтажным зданием продается и земельный участок. В доме есть отопление, водоснабжение и электричество. В объявлении указано, что на внутренней территории возможна постройка здания до пяти этажей. Согласно данным публичной кадастровой карты, площадь участка под особняком составляет 1900 квадратных метров, а его кадастровая стоимость оценивается в 25,1 млн руб.

Историческое здание по ул. Советской, 54 функционирует как деловой центр. Согласно информации в 2ГИС, здесь, помимо ночного клуба Nebar, располагаются такие организации, как автошкола «Автореал», туристическое агентство «Акапулько», мини-отель Valery и другие. Ранее здесь находились школа йоги и студия массажа.

Объект недвижимости уже выставлялся на продажу в 2021 году — за 105 млн руб. Как ранее писал «Новый компаньон», в 2023 году это здание продавалось за 110 млн руб. Летом 2024 года владелец поднял стоимость до 180 млн руб., но впоследствии снизил её. В январе 2025 года трёхэтажное здание с земельным участком предлагалось покупателям за 160 млн руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.