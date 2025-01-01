Алёна Бронникова Деловой центр на улице Советской в Перми подорожал на 50 млн рублей Трёхэтажное здание продаётся с земельным участком Поделиться Твитнуть

фото: Авито

Выставленный на продажу в Перми деловой центр по ул. Советской, 54 подорожал на 50 млн руб. Трёхэтажное здание с земельным участком предлагается приобрести за 160 млн руб. Об этом сообщается на сайте «Циан».

В объявлении о продаже указано, что площадь объекта составляет 1,5 тыс. кв. м, площадь земельного участка — 19 соток. Здание сдаётся в аренду долгосрочным арендаторам. В нём организованы два входа: в офисную часть — на второй и третий этажи, а также в развлекательное заведение, которое находится на первом этаже.

По данным 2ГИС, в деловом центре находятся развлекательное заведение Nebar, мини-отель Valerie, автошкола, туристическое агентство, детский языковой центр и пр.

Объявление о продаже здания появилось в 2023 году. Его предлагалось приобрести за 110 млн руб. за объект. Летом 2024 года, по данным «Циан», собственник увеличил стоимость до 180 млн, однако затем снизил цену.

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