В Перми на улице Советской за 110 млн рублей продаётся деловой центр Вместе со зданием реализуется и земельный участок Поделиться Твитнуть

фото: Авито

В Перми по адресу ул. Советская, 54 за 110 млн руб. продаётся трёхэтажное здание делового центра с земельным участком. Объявление о продаже опубликовано на сайте «Авито».

В информации указано, что площадь объекта составляет 1500 кв. м, а площадь земельного участка — 19 соток. На первом этаже расположено развлекательное заведение, на втором и третьем — офисы. Знание сдаётся долгосрочным арендаторам.

Отмечается, что имеется возможность построить во внутреннем дворе здание до пяти этажей.

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