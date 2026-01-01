К аномальной зоне в Пермском крае промаркируют тропу для туристов Обустройство запланировано на 2026 год Поделиться Твитнуть

Алёна Морозова

В Пермском крае появится промаркированная тропа для туристов к аномальной зоне в с. Молёбка Кишертского округа. Об этом сообщили авторы проекта «Пермская тропа». Маршрут будет проложен из Суксунского округа.

Кроме того, в планы вошли маркировка участка от п. Усть-Койва в Горнозаводском округе до с. Кын на территории Лысьвенского округа.

«Планы на 2026-й: доразведка участка хребта Хозатумп, доразведка и маркировка участка Кытлым—Ослянка, разведка и, возможно, маркировка участка Усть-Койва—Кын совместно с парком «Пермский», маркировка участка Молёбка—Ключи», — сообщается в соцсетях проекта.

Авторы подготовили таблички и разведали в праздничные выходные участок тропы у Молёбки с южной стороны от аномальной зоны — со стороны д. Каменки в Суксунском округе. К разметке планируется приступить весной или летом.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в Пермском крае в 2026 году планируется приступить к разметке туристической тропы к Помянённому камню. В рамках обустройства экотропы в прошлом году уже были установлены навесы со столами и лавками и эколого-просветительские и информационные аншлаги.

