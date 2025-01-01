Алёна Бронникова К Помянённому камню в Пермском крае промаркируют тропу в 2026 году В этом году на территории ландшафта установили информационные аншлаги Поделиться Твитнуть

К охраняемой природной территории "Колчимский камень" (известному также как Помянённый) в 2026 году запланирована разметка тропы для туристов. Об этом «Новому компаньону» рассказали в краевом минприроды.

«План обустройства экологической тропы к охраняемому ландшафту Колчимский (Помянённый) камень существует. В рамках исполнения плана обустройства в 2025 году установлены два навеса со столом и лавочками, эколого-просветительские и информационные аншлаги. Маркировка тропы запланирована на 2026 год», — рассказали в ведомстве.

В этом году в Пермском крае также промаркировали туристическую тропу к самой высокой точке Среднего Урала на горе Ослянке. Маршрут стал частью Большой Уральской тропы.

Напомним, Помянённый камень вошёл в число особо охраняемых природных территорий, за посещение которых с 2023 года начали взимать плату. В этом году перечень территорий расширился с трёх до пяти, а размер платы вырос со 100 до 150 руб. за человека.

