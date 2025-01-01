Алёна Бронникова В июне начнётся обустройство Пермской тропы к самой высокой точке Среднего Урала Пеший маршрут станет частью Большой Уральской тропы Поделиться Твитнуть

Алёна Бронникова

Строительство Пермской тропы начнётся с обустройства маршрута к самой высокой точке Среднего Урала — горе Ослянке (1119 м). Инициаторы проекта анонсировали в соцсетях начало работ на конец июня.

«Планируем разведать, разметить и обустроить 22 км тропы: от лагеря лыжного марафона «Ослянка» до дороги на бывшую д. Большая Ослянка. В разметке будет участвовать опытнейший координатор Южноуральской тропы», — сообщают авторы идеи.

Фото: группа "Пермская Тропа" ВКонтакте

Обустроенная тропа позволит туристам добираться до Ослянки с трёх сторон. Попасть на неё можно будет от п. Средняя Усьва и гостевого дома «Ослянка», со стороны Конжаковского камня и Большой уральской тропы, а также со стороны Кизела и турбазы «Рассольный».

В данный момент ведётся сбор средств на разметку и обустройство тропы. Деньги будут направлены на закупку красок, лент, крепёжных устройств, печать указателей, необходимых расходных материалов и инструментов, оплату транспорта и питания волонтёрам, которые будут участвовать в обустройстве.

Большая Уральская тропа — это всесезонная туристическая тропа протяжённостью более 2500 км. Основной трек идёт через Пермский край, Свердловскую и Челябинскую области, республику Башкортостан и Оренбуржье. В сентябре ультрамарафонцы из Перми Вадим Пупков и Юлия Анисова пробежали через весь Пермский край, тем самым положив начало новому пешему маршруту — Большой Пермской тропе, которая станет частью Большой Уральской тропы.

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