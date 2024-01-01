Алёна Бронникова Пермяки пробежали через весь Пермский край с севера на юг Длина трейла составила более 1000 км Поделиться Твитнуть

Министерство по туризму Пермского края

Ультрамарафонцы из Перми Вадим Пупков и Юлия Анисова пробежали через весь Пермский край. Как отметили в краевом минтуризма, тем самым путешественники положили начало новому пешему маршруту — Большой Пермской тропе, которая станет частью Большой Уральской тропы.

«Целью нашего путешествия стало не только пройти Большую Пермскую тропу и разметить её участок, но и прикоснуться к историко-культурному наследию. Мы сделали фото и видео мест, где прошли — это всевозможные тракты, дороги, прииски, священные места манси», — рассказал Вадим Пупков.

Он добавил, что снятый материал станет частью просветительского фильма, который поможет пешим туристам оценить маршрут и свои силы, спланировать стоянки, а затем безопасно пройти этой тропой.

Часть пути пермяков прошла по Большой Уральской тропе. Маршрут начинался от самой северной точки региона — горы Саклаимсори-Чахль в Красновишерском округе — и проходил через горные хребты Северного Урала к южной точке маршрута на границе с Башкирией через Ошньёр, Молёбный камень, Белый камень, Кваркуш, Горнозаводск, Лысьву и Суксунский район. Общая протяжённость трейла составила 1002 км.

Большая уральская тропа — это всесезонная туристическая тропа протяжённостью более 2500 км пешеходного трека. Основной трек идет через Пермский край, Свердловскую и Челябинскую области, республику Башкортостан и Оренбуржье. В основном проходит, по Уральскому хребту с учётом объектов коммерческой туристической инфраструктуры.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в рамках развития внутреннего туризма в Пермском крае начали разрабатывать маршруты для самостоятельных путешествий на автомобилях. В планах у региона разработать девять маршрутов для самостоятельных автотуристов.

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