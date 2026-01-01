Следком назвал предварительные причины происшествия с вертолётом в Пермском крае Ранее на место инцидента выехали следователи Поделиться Твитнуть

Фото: Уральская транспортная прокуратура

По данным Центрального МСУТ СК России, предварительными причинами крушения частного вертолёта на территории базы отдыха «Ашатли парк» являются техническая неисправность и ошибка пилотирования. Об этом сообщает пресс-служба транспортного следкома.

Ранее «Новый компаньон» писал, что следователи СК на транспорте устанавливают причины гибели людей при крушении вертолёта на территории базы отдыха «Ашатли парк». В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия и устанавливают причины крушения вертолёта.

Кроме того, падение частного вертолёта Robinson R44 (регистрационный номер RA-04389) Росавиация классифицировала как авиационную катастрофу. Расследованием инцидента займётся Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием Приволжского МТУ Росавиации.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.