На котельной в посёлке Тёплая Гора Прикамья введён в работу один из котлов Продолжаются работы по демонтажу газовых труб и монтажу дымохода на котле № 1 Поделиться Твитнуть

Фото: Министерство ЖКХ Пермского края

В посёлке Тёплая Гора Горнозаводского округа в местной котельной заработал котёл №2. Об этом сообщает пресс-служба краевого минЖКХ.

В настоящее время продолжаются работы по демонтажу газовых труб и монтажу дымохода на котле № 1, а также по восстановлению стен здания.

Напомним, в ночь на 5 января в п. Тёплая Гора Горнозаводского округа произошла коммунальная авария, в результате которой часть населённого пункта осталась без теплоснабжения. Аэромобильная группировка МЧС России продолжает восстановительные работы на объекте. К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено свыше 80 специалистов и 28 единиц техники силами региональной подсистемы РСЧС.

Также стало известно, что специалисты завершили монтаж кровли здания котельной, пострадавшей в результате аварии. Система теплоснабжения уже выведена на нормативные параметры: в жилых помещениях поддерживается установленный температурный режим. Сотрудники ежедневно проводят мониторинг температуры в многоквартирных домах.

Аварийно-восстановительные работы на объекте будут продолжаться до полного завершения всех необходимых мероприятий.

