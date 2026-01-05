В прикамском посёлке Тёплая Гора продолжаются восстановительные работы Поделиться Твитнуть

телеграм-канал Дмитрия Махонина

В Пермском крае аэромобильная группировка МЧС России продолжает восстановительные работы в посёлке Тёплая Гора после аварии на котельной.

Демонтаж металлоконструкций, необходимый для восстановления газоснабжения, завершён. Сейчас спасатели занимаются монтажом кровли и стен здания котельной. Для поддержки местных жителей развернуто два мобильных пункта обогрева, рассчитанных на 30 человек каждый.

Организован поквартирный обход жильцов с измерением температуры в помещениях и разъяснительной работой. По заявкам горожан выдано 60 обогревательных приборов.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено свыше 80 специалистов и 28 единиц техники силами региональной подсистемы РСЧС.

