В посёлке Тёплая Гора в Прикамье завершён монтаж кровли котельной
Система теплоснабжения уже выведена на нормативные параметры
В посёлке Тёплая Гора Горнозаводского округа специалисты завершили монтаж кровли здания котельной, пострадавшей в результате аварии. Сейчас продолжаются работы по восстановлению стен.
Как сообщили в оперативном штабе, система теплоснабжения уже выведена на нормативные параметры: в жилых помещениях поддерживается установленный температурный режим. Сотрудники ежедневно проводят мониторинг температуры в многоквартирных домах.
Аварийно-восстановительные работы на объекте будут продолжаться до полного завершения всех необходимых мероприятий.
Напомним, сообщение о разрушении здания газовой котельной по ул. Доменной в Тёплой Горе поступило в 00:04. На момент прибытия спасателей было установлено, что обрушилось здание котельной. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.
