В посёлке Тёплая Гора в Прикамье завершён монтаж кровли котельной Система теплоснабжения уже выведена на нормативные параметры Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

В посёлке Тёплая Гора Горнозаводского округа специалисты завершили монтаж кровли здания котельной, пострадавшей в результате аварии. Сейчас продолжаются работы по восстановлению стен.

Как сообщили в оперативном штабе, система теплоснабжения уже выведена на нормативные параметры: в жилых помещениях поддерживается установленный температурный режим. Сотрудники ежедневно проводят мониторинг температуры в многоквартирных домах.

Аварийно-восстановительные работы на объекте будут продолжаться до полного завершения всех необходимых мероприятий.

Напомним, сообщение о разрушении здания газовой котельной по ул. Доменной в Тёплой Горе поступило в 00:04. На момент прибытия спасателей было установлено, что обрушилось здание котельной. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.