Техобслуживание систем безопасности Пермской художественной галереи обойдётся в 10 млн рублей в год Подрядчика по обслуживанию автоматизированных охранных систем ищут на портале госзакупок

На сайте госзакупок размещена конкурсная документация для подрядчика по обслуживанию автоматизированных систем безопасности Пермской государственной художественной галереи. Начальная цена контракта — 9,878525 млн руб. на год.

Победитель торгов должен будет обеспечить бесперебойную работу систем внутреннего противопожарного водопровода, оповещения и управления эвакуацией, первичных средств пожаротушения, автоматической установки водяного пожаротушения, охранной сигнализации.

Исполнителю необходимо будет приступить к работе с 1 февраля и трудиться по контракту до конца 2026 года, на протяжении всего этого времени проводя плановые и внеплановые осмотры и устраняя выявленные недочёты, которые могут возникнуть после ливней, ураганов, сильных снегопадов, наводнений и других стихийных бедствий, а также после коммунальных аварий.

Строительство нового здания Пермской художественной галереи официально завершилось 11 декабря 2025 года. В настоящее время в ожидании официального торжественного открытия галерея проводит в новом здании архитектурные экскурсии.

