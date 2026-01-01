Рейс из Ярославля в Пермь 4 января отменён Аэропорт Ярославля приостанавливал работу Поделиться Твитнуть

АО «Международный аэропорт «Пермь»

В Пермь 4 января не прибудет самолёт рейса 7R 850 авиакомпании «РусЛайн» из Ярославля. Время прибытия по расписанию — 12:50.

Соответственно, отменён и обратный рейс из Перми, который по расписанию должен вылететь в 22:30.

Представитель Росавиации Артём Кореняко в своём телеграм-канале сообщал, что аэропорт Ярославля приостанавливал работу в ночь на 4 января. Ограничения были сняты в 9:33 утра, однако расписание рейсов ещё корректируется.

Как ранее писал «Новый компаньон», прямые авиарейсы из Перми в Ярославль «РусЛайн» запустил 18 июля 2025 года, лётная программа рассчитана до 27 марта 2026 года по пятницам и воскресеньям. Перевозка пассажиров осуществляется на 50-местных Bombardier CRJ100/200. Рейс субсидируется из региональных бюджетов. В новогодние каникулы авиакомпания организовала дополнительные рейсы в этом направлении.

