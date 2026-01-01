В Пермском крае выросли тарифы на электроэнергию С 1 января действуют новые диапазоны электропотребления Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На сайте министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края опубликованы новые диапазоны электропотребления.

Как и год назад, потребление электроэнергии населением делится на три диапазона.

Для городских жителей энергопотребление в рамках первого диапазона составит в летний период до 1000 кВт/ч, второго — от 1001 до 6000 кВт/ч, третьего — свыше 6000 кВт/ч в месяц. Относительно 2025 года изменился первый диапазон: год назад он составлял до 3000 кВт/ч в месяц, то есть с 1 января 2026 года порог для наиболее низкого тарифа диапазон снизился втрое.

Для жителей сельской местности первый диапазон с 1 января 2026 года составит до 2000 кВт/ч. (годом ранее — до 6000 кВт/ч.), второй — от 2001 до 6000 кВт/ч, третий — свыше 6000 кВт/ч.

В зимний отопительный период диапазоны не изменились по сравнению с 2025 годом.

Министерство по тарифам Пермского края сообщает, что проводило опросы жителей Прикамья относительно среднемесячного объёма потребления электроэнергии как в домах с электрическим отоплением, так и без него. Результаты опроса в телеграм-канале и ВКонтакте показали, что подавляющее число потребителей тратят до 500 кВт/ч электричества в месяц, то есть укладываются в первый диапазон. На основе статистики потребления поставщика электроэнергии, в диапазон до 1000 кВт/ч попадает более 99% домохозяйств Пермского края. Исходя из этих данных, в министерстве считают, что снижение порога энергопотребления не скажется на подавляющем большинстве жителей Прикамья.

Кроме того, повышена стоимость 1 кВт/ч электроэнергии. Для городских жителей, пользующихся газовыми плитами и вписывающихся в первый диапазон энергопотребления, стоимость одного киловатт-часа составит 6,28 руб. вместо 6,18 руб. в 2025 году. Для жителей городских домов с электроплитами и сельских жителей — с 4,67 руб. вместо 4,57 руб. за 1 кВт/Ч.

«Новый компаньон» уже информировал о новых ценах на природный газ для населения и о новых тарифах на услуги холодного водоснабжения и водоотведения.

